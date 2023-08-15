В Румынии заявили о риске инцидентов с дрейфующими минами из-за погодных условий
- Gettyimages.ru
- © Savu Bogdan Mihai
Об этом пишет Sputnik Молдова.
По его словам, гидрометеорологическая ситуация в Констанце и прибрежной зоне не очень благоприятная, ветер усилился до 7—9 м/с.
«Можно ожидать инцидентов», — отметил Павел.
Ранее стало известно, что сильный взрыв произошёл в зоне причала отеля Forum в румынском городе Костинешть.
Позже сообщалось, что Министерство обороны Румынии проверяет информацию о том, что вторая морская мина плывёт по течению в районе города Костинешть.