В Румынии заявили о риске инцидентов с дрейфующими минами из-за погодных условий

Глава пресс-службы Военно-морских сил Румынии Корнелиу Павел в комментарии телеканалу Digi 24 заявил о риске инцидентов с дрейфующими минами из-за погодных условий у побережья Констанцы.

Об этом пишет Sputnik Молдова.

По его словам, гидрометеорологическая ситуация в Констанце и прибрежной зоне не очень благоприятная, ветер усилился до 7—9 м/с.

«Можно ожидать инцидентов», — отметил Павел.

Ранее стало известно, что сильный взрыв произошёл в зоне причала отеля Forum в румынском городе Костинешть.

Позже сообщалось, что Министерство обороны Румынии проверяет информацию о том, что вторая морская мина плывёт по течению в районе города Костинешть.