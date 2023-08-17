Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что получает зарплату в рублях
- Gettyimages.ru
«Я слежу за этим, но в (Санкт-Петербургском государственном. — RT) университете я получаю зарплату в рублях», — заявил Кнайсль.
Также она уточнила, что больше не имеет никакого отношения к Европейскому союзу.
Ранее Кнайсль посетила праздник «Макушка лета» в деревне Петрушово Рязанской области, там она пообщалась с местными жителями и посмотрела на праздничные выступления. Кроме того, бывший министр сама выступила перед гостями на русском языке.