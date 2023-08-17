Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что получает зарплату в рублях

Бывшая глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль, отвечая на вопрос ТАСС о курсе доллара и евро, рассказала, что её это касается в меньшей степени, так как она получает зарплату в российской валюте.

«Я слежу за этим, но в (Санкт-Петербургском государственном. — RT) университете я получаю зарплату в рублях», — заявил Кнайсль.

Также она уточнила, что больше не имеет никакого отношения к Европейскому союзу.

Ранее Кнайсль посетила праздник «Макушка лета» в деревне Петрушово Рязанской области, там она пообщалась с местными жителями и посмотрела на праздничные выступления. Кроме того, бывший министр сама выступила перед гостями на русском языке.