Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетила праздник «Макушка лета» в деревне Петрушово Рязанской области, там она пообщалась с местными жителями и посмотрела на праздничные выступления. Кроме того, бывший министр сама выступила перед гостями на русском языке.

Об этом сообщает Vidsboku.

«Добрый вечер. Только чуть-чуть говорю по-русски, говорю по-арабски, по-французски, но мой русский ещё молодой и маленький. Сейчас живу в Петрушове, и мне нравится эта атмосфера. Мне нравится, как дети здесь играют», — сказала Кнайсль собравшимся.

Она рассказала, что сама ранее жила в маленькой деревне в Австрии.

Как отмечают журналисты издания, после праздника местные жительницы подходили к Кнайсль и «обменивались короткими фразами».

В интервью Кнайсль рассказала, что была вынуждена бежать из Европы и какое-то время была в Ливане.

«RT даже снял документальный фильм о моей жизни. Я вынуждена была бежать из Европы, меня нигде не принимали. И я уехала в Ливан, так как знала арабский», — отметила бывший политик.

Кнайсль отметила, что нашла в России дом, который сдаётся на лето, теперь ей помогают учить русский язык. По её словам, она продолжает преподавать, пишет книги и учит язык.

В марте Кнайсль выразила уверенность, что введённые в отношении России санкции привели к потере доверия к международным институтам.