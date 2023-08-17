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Антонов: США отказываются давать оценку атаке Украины на Крымский мост

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США не дают оценку атаке Украины на Крымский мост в ночь на 17 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол прокомментировал публикацию телеканалом CNN кадров с данной атакой.

«Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов», — сказал Антонов.

Он отметил, что удар по мосту был откровенным терактом.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

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