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CNN: госсекретарь США Блинкен провёл разговор с осуждённым в России Уиланом

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с осуждённым за шпионаж в России американцем Полом Уиланом.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник.

Блинкен призвал Уилана «продолжать верить», что США делают всё возможное для его возвращения на родину.

В мае в Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.

В июне 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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