CNN: госсекретарь США Блинкен провёл разговор с осуждённым в России Уиланом
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник.
Блинкен призвал Уилана «продолжать верить», что США делают всё возможное для его возвращения на родину.
В мае в Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.
В июне 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.