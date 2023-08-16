Госдеп считает одним из вариантов экспорт украинского зерна по Дунаю
- AP
Такое заявление сделал заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, пишет ТАСС.
По его словам, Вашингтон работает в тесной координации с украинскими и европейскими союзниками для поиска путей доставки зерна.
«Мне сегодня нечего сообщить о новом маршруте или механизме», — сказал Пател.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин подчеркнул, что возобновление зерновой сделки возможно только при выполнении условий, которые были поставлены российской стороной.