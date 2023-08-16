Госдеп считает одним из вариантов экспорт украинского зерна по Дунаю

США рассматривают разные маршруты и варианты обеспечения экспорта зерна с Украины, а транспортировка по Дунаю может стать одним из сценариев.

Такое заявление сделал заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон работает в тесной координации с украинскими и европейскими союзниками для поиска путей доставки зерна.

«Мне сегодня нечего сообщить о новом маршруте или механизме», — сказал Пател.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин подчеркнул, что возобновление зерновой сделки возможно только при выполнении условий, которые были поставлены российской стороной.