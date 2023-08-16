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В Нью-Йорке заявили, что ресурсы для прибывающих в город мигрантов на исходе

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Чиновники в Нью-Йорке заявили, что ресурсы, необходимые для поддержки прибывающих в город мигрантов, уже на исходе.
В Нью-Йорке заявили, что ресурсы для прибывающих в город мигрантов на исходе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает CBS.

«Чиновники говорят, что система убежищ становится перегруженной, а ресурсы на исходе», — отмечается в материале.

По данным телеканала, ежедневно в Нью-Йорк прибывает по 1 тыс. мигрантов. Забота о них обходится городу примерно в $10 млн каждый день. 

«В прошлом году прибыли почти 100 тыс. мигрантов, и почти 60 тыс. из них всё ещё находятся в системе приютов», — сказал президент округа Манхэттен Марк Левин.

Левин отметил, что проблема заключается в том, что федеральное правительство не предоставило финансирование и «Нью-Йорк справляется с этим самостоятельно».

Ранее сообщалось, что отели Нью-Йорка начали выселять ветеранов, чтобы разместить на освободившихся местах мигрантов.

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