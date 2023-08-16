Посол: Россия вместе с партнёрами прорабатывает альтернативы зерновой сделке

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Москва совместно с партнёрами прорабатывает альтернативы зерновой сделке.

Его слова приводит агентство IHA.

Посол напомнил, что Россия готова в ближайшие месяцы предоставить ряду стран Африки зерно на безвозмездной основе.

«Так что «Черноморская инициатива» — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнёрами», — заключил Ерхов.

Ранее Ерхов подчеркнул, что говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет после выполнения всех требований российской стороны.