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Посол: Россия вместе с партнёрами прорабатывает альтернативы зерновой сделке

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Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Москва совместно с партнёрами прорабатывает альтернативы зерновой сделке.
Посол: Россия вместе с партнёрами прорабатывает альтернативы зерновой сделке
  • РИА Новости

Его слова приводит агентство IHA.

Посол напомнил, что Россия готова в ближайшие месяцы предоставить ряду стран Африки зерно на безвозмездной основе.

«Так что «Черноморская инициатива» — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнёрами», — заключил Ерхов.

Ранее Ерхов подчеркнул, что говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет после выполнения всех требований российской стороны.

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