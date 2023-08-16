Узнать больше

Посол: возобновление зерновой сделки возможно после выполнения требований России

Короткая ссылка
Посол России в Турции Алексей Ерхов подчеркнул, что говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет после выполнения всех требований российской стороны.
Посол: возобновление зерновой сделки возможно после выполнения требований России
  • AP

Его слова приводит телеканал TGRT Haber.

Ерхов подчеркнул, что Москва открыта к диалогу с Анкарой по вопросу продления зерновой сделки.

«Если наши юридические требования будут выполнены, мы сможем говорить о возобновлении «Черноморской зерновой инициативы», — констатировал посол.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина использовала зерновую сделку в качестве прикрытия для своих вооружений и складов с боеприпасами от российских ударов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить