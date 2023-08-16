Посол: возобновление зерновой сделки возможно после выполнения требований России
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Его слова приводит телеканал TGRT Haber.
Ерхов подчеркнул, что Москва открыта к диалогу с Анкарой по вопросу продления зерновой сделки.
«Если наши юридические требования будут выполнены, мы сможем говорить о возобновлении «Черноморской зерновой инициативы», — констатировал посол.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина использовала зерновую сделку в качестве прикрытия для своих вооружений и складов с боеприпасами от российских ударов.