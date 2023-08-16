Пожары на Гавайях могли быть вызваны обрывом линий электропередачи

Причиной масштабных пожаров на гавайском острове Мауи могли стать обрывы линии электропередачи.

Об этом сообщает Die Welt.

Как пишет издание, на это указывает видео, которое снял местный житель.

«Вместе с началом работ по ликвидации последствий начинаются и поиски причины возгорания. Пятиминутное видео с мобильного телефона местного жителя указывает на то, что причиной возгорания могли стать упавшие силовые кабели», — говорится в материале.

Вместе с этим не исключается и то, что обрывы линии электропередачи могли спровоцировать только часть возгораний.

По данным издания, 49-летний Шейн Треу рассказал СМИ, что услышал громкий хлопок возле своего дома в Лахайне, после чего вызвал экстренные службы и начал вести прямую трансляцию происходящего в соцсетях. В итоге было зафиксировано, как сильный ветер сломал опору линии электропередачи и на сухую траву упал как минимум один электрический кабель. После этого начался пожар, а ветер быстро раздул огонь.

Ранее Байден не стал комментировать увеличение числа жертв пожаров на острове Мауи, при этом он улыбнулся и помахал рукой журналистам.

По последним данным, 106 человек погибли при пожаре.