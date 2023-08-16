Пожары на Гавайях могли быть вызваны обрывом линий электропередачи
- AP
Об этом сообщает Die Welt.
Как пишет издание, на это указывает видео, которое снял местный житель.
«Вместе с началом работ по ликвидации последствий начинаются и поиски причины возгорания. Пятиминутное видео с мобильного телефона местного жителя указывает на то, что причиной возгорания могли стать упавшие силовые кабели», — говорится в материале.
Вместе с этим не исключается и то, что обрывы линии электропередачи могли спровоцировать только часть возгораний.
По данным издания, 49-летний Шейн Треу рассказал СМИ, что услышал громкий хлопок возле своего дома в Лахайне, после чего вызвал экстренные службы и начал вести прямую трансляцию происходящего в соцсетях. В итоге было зафиксировано, как сильный ветер сломал опору линии электропередачи и на сухую траву упал как минимум один электрический кабель. После этого начался пожар, а ветер быстро раздул огонь.
Ранее Байден не стал комментировать увеличение числа жертв пожаров на острове Мауи, при этом он улыбнулся и помахал рукой журналистам.
По последним данным, 106 человек погибли при пожаре.