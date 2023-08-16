Узнать больше

Пожары на Гавайях могли быть вызваны обрывом линий электропередачи

Короткая ссылка
Причиной масштабных пожаров на гавайском острове Мауи могли стать обрывы линии электропередачи.
Пожары на Гавайях могли быть вызваны обрывом линий электропередачи
  • AP

Об этом сообщает Die Welt.

Как пишет издание, на это указывает видео, которое снял местный житель.

«Вместе с началом работ по ликвидации последствий начинаются и поиски причины возгорания. Пятиминутное видео с мобильного телефона местного жителя указывает на то, что причиной возгорания могли стать упавшие силовые кабели», — говорится в материале.

Вместе с этим не исключается и то, что обрывы линии электропередачи могли спровоцировать только часть возгораний.

По данным издания, 49-летний Шейн Треу рассказал СМИ, что услышал громкий хлопок возле своего дома в Лахайне, после чего вызвал экстренные службы и начал вести прямую трансляцию происходящего в соцсетях. В итоге было зафиксировано, как сильный ветер сломал опору линии электропередачи и на сухую траву упал как минимум один электрический кабель. После этого начался пожар, а ветер быстро раздул огонь.

Ранее Байден не стал комментировать увеличение числа жертв пожаров на острове Мауи, при этом он улыбнулся и помахал рукой журналистам.

По последним данным, 106 человек погибли при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить