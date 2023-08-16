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Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск

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Министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Белоруссию.
Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба белорусского Министерства обороны.

«Начался официальный визит в Республику Беларусь члена Центрального военного совета, Госсовета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу», — говорится в заявлении.

В аэропорту Минска его встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию в период с 14 по 19 августа.

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