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Пилот самолёта авиакомпании Latam умер во время рейса

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Самолёт авиакомпании Latam, летевший из США в Чили, совершил вынужденную посадку в Панаме по причине плохого самочувствия одного из пилотов, который впоследствии умер.

«Рейс 505, выполнявший маршрут Майами — Сантьяго, был вынужден изменить маршрут для посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за необходимости оказания неотложной помощи одному из трёх членов командного состава», — приводит ТАСС сообщение авиаперевозчика.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пилот скончался.

Ранее рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Южно-Сахалинск вынужденно сел в аэропорту Хабаровска из-за резкого ухудшения состояния здоровья четырёхлетнего ребёнка на борту.

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