Пилот самолёта авиакомпании Latam умер во время рейса

Самолёт авиакомпании Latam, летевший из США в Чили, совершил вынужденную посадку в Панаме по причине плохого самочувствия одного из пилотов, который впоследствии умер.

«Рейс 505, выполнявший маршрут Майами — Сантьяго, был вынужден изменить маршрут для посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за необходимости оказания неотложной помощи одному из трёх членов командного состава», — приводит ТАСС сообщение авиаперевозчика. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пилот скончался. Ранее рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Южно-Сахалинск вынужденно сел в аэропорту Хабаровска из-за резкого ухудшения состояния здоровья четырёхлетнего ребёнка на борту.