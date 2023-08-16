Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер случайно опубликовала пост от его имени
«Инвестировать в Америку — значит инвестировать во всю Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — говорилось в публикации.
Отмечается, что пост был удалён спустя почти полчаса после опубликования.
Скриншоты сообщения распространялись пользователями соцсети X.
22 июня американский президент перепутал гимн США с гимном Индии на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме. Он положил руку на сердце и простоял так 15 секунд.