Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер случайно опубликовала пост от его имени

Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер случайно опубликовала пост в своём аккаунте в соцсети X от имени американского президента, информацию об этом опубликовал журнал Washington Examiner.

«Инвестировать в Америку — значит инвестировать во всю Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — говорилось в публикации.

Отмечается, что пост был удалён спустя почти полчаса после опубликования.

Скриншоты сообщения распространялись пользователями соцсети X.

22 июня американский президент перепутал гимн США с гимном Индии на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме. Он положил руку на сердце и простоял так 15 секунд.