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Байдену пришлось исправляться после оговорки о количестве чудес света

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Президенту США Джо Байдену в очередной раз пришлось исправляться во время выступления, когда он оговорился о количестве чудес света.
Байдену пришлось исправляться после оговорки о количестве чудес света
  • AP

Об этом говорится в публикации РИА Новости.

По данным агентства, Байден назвал Большой каньон одним из девяти чудес света. Однако место не входит в этот список.

«Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всём мире символ Америки. На самом деле, я сказал девять, но он один из семи чудес света», — сказал Байден.

22 июня американский президент перепутал гимн США с гимном Индии на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме. Он положил руку на сердце и простоял  так 15 секунд.

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