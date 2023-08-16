Ким Чен Ын: вклад народа России в национальное освобождение стран мира огромен
Он отметил, что Красная армия после победы над фашистской Германией вступила в войну с милитаристской Японией.
«Одержали очередную блестящую победу, чем внесли огромный вклад в великое дело национального освобождения народов мира», — приводит РИА Новости слова Ким Чен Ына в поздравительной телеграмме, направленной президенту России Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.
Лидер КНДР выразил уверенность, что дружба России и Кореи будет продолжаться и далее.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне дальнейшее развитие стратегического и тактического взаимодействия двух государств.
Также сообщалось, что Шойгу и Ким Чен Ын присутствовали на торжественном военном параде в Пхеньяне.