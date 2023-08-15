Госдеп: США озабочены продолжающимся сближением России и Китая

Власти США озабочены продолжающимся сближением России и Китая.

Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией», — отметил он.

Пател добавил, что власти США уделяют этому вопросу «пристальное внимание».

Ранее начальник Главного управления Генштаба российских ВС Игорь Костюков заявил, что в 2023 году американские бомбардировщики активизировали свою деятельность вблизи границ России и Китая.