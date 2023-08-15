Госдеп: США озабочены продолжающимся сближением России и Китая
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Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
«Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией», — отметил он.
Пател добавил, что власти США уделяют этому вопросу «пристальное внимание».
Ранее начальник Главного управления Генштаба российских ВС Игорь Костюков заявил, что в 2023 году американские бомбардировщики активизировали свою деятельность вблизи границ России и Китая.