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Госдеп: США озабочены продолжающимся сближением России и Китая

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Власти США озабочены продолжающимся сближением России и Китая.
Госдеп: США озабочены продолжающимся сближением России и Китая
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией», — отметил он.

Пател добавил, что власти США уделяют этому вопросу «пристальное внимание».

Ранее начальник Главного управления Генштаба российских ВС Игорь Костюков заявил, что в 2023 году американские бомбардировщики активизировали свою деятельность вблизи границ России и Китая.

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