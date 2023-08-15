Замгоссекретаря США обсудит в Европе ядерную энергетику и помощь Украине
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Об этом говорится на официальном сайте Госдепа США.
Визит Дженкинс в Румынию, Великобританию и Польшу пройдёт с 16 по 23 августа 2023 года.
В Бухаресте она обсудит кооперацию в гражданском ядерном партнёрстве и укрепление евроатлантической безопасности. Также Дженкинс посетит объект системы противоракетной обороны США Aegis Ashore в Девеселу.
В Лондоне Дженкинс встретится с представителями властей страны и гражданским обществом, а в Польше её встречи будут посвящены поддержке Украины.
14 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении нового пакета вооружений для ВСУ на сумму $200 млн.