Замгоссекретаря США обсудит в Европе ядерную энергетику и помощь Украине

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс в рамках европейской поездки проведёт переговоры с партнёрами по сотрудничеству в ядерной энергетике, нераспространению, а также укреплению безопасности и поддержке Киева.

Об этом говорится на официальном сайте Госдепа США.

Визит Дженкинс в Румынию, Великобританию и Польшу пройдёт с 16 по 23 августа 2023 года.

В Бухаресте она обсудит кооперацию в гражданском ядерном партнёрстве и укрепление евроатлантической безопасности. Также Дженкинс посетит объект системы противоракетной обороны США Aegis Ashore в Девеселу.

В Лондоне Дженкинс встретится с представителями властей страны и гражданским обществом, а в Польше её встречи будут посвящены поддержке Украины.

14 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении нового пакета вооружений для ВСУ на сумму $200 млн.