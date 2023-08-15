Блинкен: США не подтверждают снижение темпов накопления урана в Иране
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Об этом пишет ТАСС.
«Я не могу подтвердить сведения, о которых вы говорите», — сказал он, комментируя данные The Wall Street Journal о том, что Иран замедлил темпы накопления обогащённого урана.
По словам Блинкена, Вашингтон будут приветствовать любые шаги, которые предпримет Тегеран с целью добиться деэскалации растущей ядерной угрозы, которую он представляет.
Ранее глава иранского МИД Амир Абдоллахиян исключил временное соглашение по ядерной программе.