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Блинкен: США не подтверждают снижение темпов накопления урана в Иране

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация США не подтверждает информацию о снижении темпов накопления обогащённого урана в Иране.
Блинкен: США не подтверждают снижение темпов накопления урана в Иране
  • AP
  • © Alex Brandon

Об этом пишет ТАСС.

«Я не могу подтвердить сведения, о которых вы говорите», — сказал он, комментируя данные The Wall Street Journal о том, что Иран замедлил темпы накопления обогащённого урана.

По словам Блинкена, Вашингтон будут приветствовать любые шаги, которые предпримет Тегеран с целью добиться деэскалации растущей ядерной угрозы, которую он представляет.

Ранее глава иранского МИД Амир Абдоллахиян исключил временное соглашение по ядерной программе.

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