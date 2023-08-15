Блинкен: США не подтверждают снижение темпов накопления урана в Иране

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация США не подтверждает информацию о снижении темпов накопления обогащённого урана в Иране.

Об этом пишет ТАСС.

«Я не могу подтвердить сведения, о которых вы говорите», — сказал он, комментируя данные The Wall Street Journal о том, что Иран замедлил темпы накопления обогащённого урана.

По словам Блинкена, Вашингтон будут приветствовать любые шаги, которые предпримет Тегеран с целью добиться деэскалации растущей ядерной угрозы, которую он представляет.

Ранее глава иранского МИД Амир Абдоллахиян исключил временное соглашение по ядерной программе.