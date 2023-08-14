IRNA: глава МИД Ирана Абдоллахиян исключил временное соглашение по ядерной программе

Глава иранского МИД Амир Абдоллахиян исключил временное соглашение по ядерной программе.

Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

По словам Абдоллахияна, на пути дипломатии Иран месяцами шёл по пути переговоров и обмена косвенными сообщениями с Соединёнными Штатами.

Он отметил, что иранская сторона никогда не рассматривала вопрос о временном или малом соглашении по ядерной программе.

В июне госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что договорённостей между США и Ираном по иранской ядерной программе нет.

6 июля постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани выступил против участия делегации с Украины в заседании Совета Безопасности всемирной организации по проблематике иранской ядерной программы.