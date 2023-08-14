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IRNA: глава МИД Ирана Абдоллахиян исключил временное соглашение по ядерной программе

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Глава иранского МИД Амир Абдоллахиян исключил временное соглашение по ядерной программе.
IRNA: глава МИД Ирана Абдоллахиян исключил временное соглашение по ядерной программе
  • AP
  • © Michael Gruber

Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

По словам Абдоллахияна, на пути дипломатии Иран месяцами шёл по пути переговоров и обмена косвенными сообщениями с Соединёнными Штатами.

Он отметил, что иранская сторона никогда не рассматривала вопрос о временном или малом соглашении по ядерной программе.

В июне госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что договорённостей между США и Ираном по иранской ядерной программе нет.

6 июля постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани выступил против участия делегации с Украины в заседании Совета Безопасности всемирной организации по проблематике иранской ядерной программы.

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