Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле начнёт работу в 2023 году
Вице-министр по вопросам планирования и развития Министерства обороны республики Реньер Урбаэс Фермин заявил, что завод по производству автоматов Калашникова в стране начнёт работу в 2023 году.
- РИА Новости
«Очень скоро. В этом году. Всё почти готово», — сказал он РИА Новости.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о готовности российской стороны помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа адаптировать армии к современной войне.
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