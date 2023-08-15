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Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле начнёт работу в 2023 году

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Вице-министр по вопросам планирования и развития Министерства обороны республики Реньер Урбаэс Фермин заявил, что завод по производству автоматов Калашникова в стране начнёт работу в 2023 году.
Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле начнёт работу в 2023 году
  • РИА Новости

«Очень скоро. В этом году. Всё почти готово», — сказал он РИА Новости.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о готовности российской стороны помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа адаптировать армии к современной войне.

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