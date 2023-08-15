Узнать больше

Шойгу: Россия может помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа в развитии их армий

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о готовности российской стороны помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа адаптировать армии к современной войне.
Шойгу: Россия может помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа в развитии их армий
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

Соответствующее заявление он сделал на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Мы искренне благодарны военным ведомствам Кубы, Венесуэлы, Никарагуа за поддержку специальной военной операции с самого её начала. В рамках действующих программ сотрудничества готовы поделиться опытом адаптации армии к боевым действиям в современной высокоинтенсивной войне», — сказал он.

Вместе с этим российский министр указал на необходимость развивать контакты с партнёрами из Бразилии, Боливии, Перу, Мексики, Аргентины. 

Ранее Шойгу заявил о повышении роли стран Азии, Африки и Латинской Америки в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить