Шойгу: Россия может помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа в развитии их армий

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о готовности российской стороны помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа адаптировать армии к современной войне.

Соответствующее заявление он сделал на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Мы искренне благодарны военным ведомствам Кубы, Венесуэлы, Никарагуа за поддержку специальной военной операции с самого её начала. В рамках действующих программ сотрудничества готовы поделиться опытом адаптации армии к боевым действиям в современной высокоинтенсивной войне», — сказал он.

Вместе с этим российский министр указал на необходимость развивать контакты с партнёрами из Бразилии, Боливии, Перу, Мексики, Аргентины.

Ранее Шойгу заявил о повышении роли стран Азии, Африки и Латинской Америки в мире.