Пять человек арестовали по подозрению в нарушении закона о гостайне в Лондоне
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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Лондона.
Уточняется, что трое из пяти человек, арестованных в феврале, были обвинены в хранении фальшивых документов, удостоверяющих личность.
В мае следственный отдел управления Федеральной службы безопасности по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы, выехавшего из России после увольнения с должности с допуском к информации, представляющей особую важность.