Пять человек арестовали по подозрению в нарушении закона о гостайне в Лондоне

Пять человек арестовали по подозрению в нарушении закона о государственной тайне в Великобритании.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Лондона.

Уточняется, что трое из пяти человек, арестованных в феврале, были обвинены в хранении фальшивых документов, удостоверяющих личность.

В мае следственный отдел управления Федеральной службы безопасности по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы, выехавшего из России после увольнения с должности с допуском к информации, представляющей особую важность.