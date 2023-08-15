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Пять человек арестовали по подозрению в нарушении закона о гостайне в Лондоне

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Пять человек арестовали по подозрению в нарушении закона о государственной тайне в Великобритании.
Пять человек арестовали по подозрению в нарушении закона о гостайне в Лондоне
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth)

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Лондона.

Уточняется, что трое из пяти человек, арестованных в феврале, были обвинены в хранении фальшивых документов, удостоверяющих личность.

В мае следственный отдел управления Федеральной службы безопасности по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы, выехавшего из России после увольнения с должности с допуском к информации, представляющей особую важность.

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