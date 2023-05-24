ФСБ возбудила дело по статье о нарушении гостайны против покинувшего страну россиянина

Следственный отдел управления Федеральной службы безопасности по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы, выехавшего из России после увольнения с должности с допуском к информации, представляющей особую важность.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Отмечается, что мужчина на протяжении около десяти лет занимал должности в организации с лицензией на работу с государственной тайной, а также имел доступ к данным особой важности.

После увольнения ему на пять лет ограничили право выезда за пределы России, о чём он под роспись был ознакомлен.

«Однако злоумышленник пренебрёг данной мерой и на автотранспорте выехал из страны», — заявили в ФСБ.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований по защите государственной тайны (ч. 1 ст. 283.2 УК России).

Ранее Федеральная служба безопасности России пресекла противоправную деятельность инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону, передававшего украинской разведке данные.