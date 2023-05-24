Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ФСБ возбудила дело по статье о нарушении гостайны против покинувшего страну россиянина

Короткая ссылка
Следственный отдел управления Федеральной службы безопасности по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы, выехавшего из России после увольнения с должности с допуском к информации, представляющей особую важность.
ФСБ возбудила дело по статье о нарушении гостайны против покинувшего страну россиянина
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Отмечается, что мужчина на протяжении около десяти лет занимал должности в организации с лицензией на работу с государственной тайной, а также имел доступ к данным особой важности. 

После увольнения ему на пять лет ограничили право выезда за пределы России, о чём он под роспись был ознакомлен.

«Однако злоумышленник пренебрёг данной мерой и на автотранспорте выехал из страны», — заявили в ФСБ.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований по защите государственной тайны (ч. 1 ст. 283.2 УК России).

Ранее Федеральная служба безопасности России пресекла противоправную деятельность инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону, передававшего украинской разведке данные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить