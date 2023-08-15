Более 20 тысяч человек пострадали из-за загрязнения воды в Германии

В немецком городе Бад-Зальцуфлен более 20 тыс. человек пострадали из-за употребления загрязнённой бактериями питьевой воды.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на коммунальные службы.

Уточняется, что загрязнение произошло из-за прошедшего ранее сильного дождя.

Теперь коммунальные службы предупреждают людей о необходимости использовать бутилированную воду для питья, чистки зубов и приготовления пищи.

Ранее сообщалось, что около 57 спортсменов заболели после участия в соревнованиях по морскому плаванию на этапе Мировой серии по триатлону в Сандерленде (Великобритания).