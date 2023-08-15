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Более 20 тысяч человек пострадали из-за загрязнения воды в Германии

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В немецком городе Бад-Зальцуфлен более 20 тыс. человек пострадали из-за употребления загрязнённой бактериями питьевой воды.
Более 20 тысяч человек пострадали из-за загрязнения воды в Германии
  • Gettyimages.ru
  • © PixelsEffect

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на коммунальные службы.

Уточняется, что загрязнение произошло из-за прошедшего ранее сильного дождя.

Теперь коммунальные службы предупреждают людей о необходимости использовать бутилированную воду для питья, чистки зубов и приготовления пищи.

Ранее сообщалось, что около 57 спортсменов заболели после участия в соревнованиях по морскому плаванию на этапе Мировой серии по триатлону в Сандерленде (Великобритания).

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