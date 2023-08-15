Более 20 тысяч человек пострадали из-за загрязнения воды в Германии
- Gettyimages.ru
- © PixelsEffect
Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на коммунальные службы.
Уточняется, что загрязнение произошло из-за прошедшего ранее сильного дождя.
Теперь коммунальные службы предупреждают людей о необходимости использовать бутилированную воду для питья, чистки зубов и приготовления пищи.
Ранее сообщалось, что около 57 спортсменов заболели после участия в соревнованиях по морскому плаванию на этапе Мировой серии по триатлону в Сандерленде (Великобритания).