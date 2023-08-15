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Экс-премьер Финляндии Стубб намерен баллотироваться в президенты в 2024 году

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Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что будет баллотироваться на пост президента в начале следующего года.
Экс-премьер Финляндии Стубб намерен баллотироваться в президенты в 2024 году
  • AFP
  • © FREDERICK FLORIN

Об этом сообщает Associated Press.

Выдвинуть свою кандидатуру ему предложили действующий премьер-министр страны Петтери Орпо и Национальная коалиция Финляндии.

Политик уточнил, что для него это большая честь.

Ранее спикер парламента Финляндии, бывший председатель партии «Истинные финны» и экс-депутат Европейского парламента Юсси Халла-ахо заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

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