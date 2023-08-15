Экс-премьер Финляндии Стубб намерен баллотироваться в президенты в 2024 году
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Об этом сообщает Associated Press.
Выдвинуть свою кандидатуру ему предложили действующий премьер-министр страны Петтери Орпо и Национальная коалиция Финляндии.
Политик уточнил, что для него это большая честь.
Ранее спикер парламента Финляндии, бывший председатель партии «Истинные финны» и экс-депутат Европейского парламента Юсси Халла-ахо заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.