Экс-премьер Финляндии Стубб намерен баллотироваться в президенты в 2024 году

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что будет баллотироваться на пост президента в начале следующего года.

Об этом сообщает Associated Press.

Выдвинуть свою кандидатуру ему предложили действующий премьер-министр страны Петтери Орпо и Национальная коалиция Финляндии.

Политик уточнил, что для него это большая честь.

Ранее спикер парламента Финляндии, бывший председатель партии «Истинные финны» и экс-депутат Европейского парламента Юсси Халла-ахо заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.