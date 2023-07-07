Финский политик Халла-ахо, призывавший убивать российских солдат, выдвигается в президенты
- AFP
- © Vesa Moilanen / Lehtikuva
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение политика в YouTube.
«Если «Истинные финны» хотят выдвинуть меня своим кандидатом на президентских выборах в следующем году, я готов», — уточнил Халла-ахо в видео.
Уточняется, что первый тур выборов в Финляндии состоится 28 января 2024 года.
В июне этого года стало известно, что Халла-ахо избрали спикером парламента Финляндии.
В январе 2023 года телеканал Yle сообщил, что политик выступил с призывом к убийству солдат российской армии и заказал через специальный сервис надпись на украинском снаряде.