Финский политик Халла-ахо, призывавший убивать российских солдат, выдвигается в президенты

Спикер парламента Финляндии, бывший председатель партии «Истинные финны» и экс-депутат Европейского парламента Юсси Халла-ахо заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение политика в YouTube.

«Если «Истинные финны» хотят выдвинуть меня своим кандидатом на президентских выборах в следующем году, я готов», — уточнил Халла-ахо в видео.

Уточняется, что первый тур выборов в Финляндии состоится 28 января 2024 года.

В июне этого года стало известно, что Халла-ахо избрали спикером парламента Финляндии.

В январе 2023 года телеканал Yle сообщил, что политик выступил с призывом к убийству солдат российской армии и заказал через специальный сервис надпись на украинском снаряде.