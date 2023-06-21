Спикером парламента Финляндии избрали депутата, призывавшего к убийству россиян

Спикером парламента Финляндии избрали депутата Юсси Халла-ахо, который ранее призывал убивать российских военных.

Как сообщает РИА Новости, голосование провели дважды, так как в первый раз число участников голосования не совпало с количеством присутствующих в зале депутатов.

Халла-ахо набрал 134 голоса из 200 возможных.

10 января телеканал Yle сообщил, что он выступил с призывом к убийству солдат российской армии и заказал через специальный сервис надпись на украинском снаряде.

Лидер Левого союза и министр образования Финляндии Ли Андерссон раскритиковала слова депутата.

В связи с этим сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил о паранойе у депутатов Финляндии.