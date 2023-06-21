Спикером парламента Финляндии избрали депутата, призывавшего к убийству россиян
- AFP
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Как сообщает РИА Новости, голосование провели дважды, так как в первый раз число участников голосования не совпало с количеством присутствующих в зале депутатов.
Халла-ахо набрал 134 голоса из 200 возможных.
10 января телеканал Yle сообщил, что он выступил с призывом к убийству солдат российской армии и заказал через специальный сервис надпись на украинском снаряде.
Лидер Левого союза и министр образования Финляндии Ли Андерссон раскритиковала слова депутата.
В связи с этим сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил о паранойе у депутатов Финляндии.