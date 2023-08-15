Шойгу пообещал помощь союзникам по ОДКБ в борьбе с терроризмом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона продолжит помогать союзникам по ОДКБ в борьбе с терроризмом поставками вооружения.

Об этом он рассказал на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Несмотря на сложную обстановку в Европе, борьба с терроризмом и помощь российским союзникам остаётся первостепенной задачей Министерства обороны Российской Федерации», — сказал он.

Министр подчеркнул, что поддержка России включает в себя обучение кадров, совместные учения, подготовку войск, поставку вооружения и военной техники.

Ранее Шойгу заявил о готовности российской стороны помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа адаптировать армии к современной войне.