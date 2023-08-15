Президент России Владимир Путин направил народу и властям Индии поздравление с Днём независимости.

Об этом говорится в опубликованной Кремлём поздравительной телеграмме.

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии — Дня независимости. Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в экономической, научно-технической, социальной и других областях. Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах», — отметил Путин.

Вместе с этим президент добавил, что российская сторона придаёт большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Нью-Дели и выражает уверенности в наращивании плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

«Искренне желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии — счастья и благополучия», — заключил Путин.

Ранее российский министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия направила в Индию предложение, предполагающее запуск безвизового группового туристического обмена между странами.