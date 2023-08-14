Узнать больше

Норвегия предоставит Украине антидроновую систему стоимостью более $70 млн

Короткая ссылка
Норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen передаст Украине систему борьбы с беспилотниками стоимостью примерно $70,8 млн, сообщает правительство Норвегии.
Норвегия предоставит Украине антидроновую систему стоимостью более $70 млн
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Компания Kongsberg Defence & Aerospace получила контракт на поставку на Украину недавно разработанной системы борьбы с беспилотниками стоимостью 740 млн норвежских крон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данную систему поставят через международный фонд поддержки Украины (IFU).

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил газете «Известия», что с февраля 2022 года совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить