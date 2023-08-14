Норвегия предоставит Украине антидроновую систему стоимостью более $70 млн

Норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen передаст Украине систему борьбы с беспилотниками стоимостью примерно $70,8 млн, сообщает правительство Норвегии.

«Компания Kongsberg Defence & Aerospace получила контракт на поставку на Украину недавно разработанной системы борьбы с беспилотниками стоимостью 740 млн норвежских крон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данную систему поставят через международный фонд поддержки Украины (IFU).

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил газете «Известия», что с февраля 2022 года совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд.