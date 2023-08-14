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Власти Стамбула подтвердили гибель рабочего при взрыве на корабле

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Администрация провинции Стамбула подтвердила факт гибели рабочего в результате взрыва на одном из кораблей в районе города Тузла в Мраморном море.
Власти Стамбула подтвердили гибель рабочего при взрыве на корабле
  • Gettyimages.ru
  • © aapsky

«В результате взрыва, произошедшего в отсеке хранения отходов на одном из судов в Тузле, погиб рабочий. Один рабочий получил ранения», — приводит заявление ТАСС.

По факту происшествия начато расследование.

По данным газеты Milliyet, взрыв последовал, предположительно, в результате сжатия газа.

Ранее в результате взрыва в районе порта Дериндже в Турции пострадали 12 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Причиной ЧП стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.

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