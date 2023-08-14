Milliyet: в Стамбуле один человек погиб в результате взрыва на верфи
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«Взрыв прогремел в отсеке для отходов судна на верфи в Тузле в 10:30», — говорится в сообщении газеты Milliyet.
По данным издания, взрыв последовал, предположительно, в результате сжатия газа, в это время в отсеке находились двое рабочих. В результате ЧП один человек погиб, ещё один получил ранения.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в районе порта Дериндже в Турции пострадали 12 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.
Причиной ЧП стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.
Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице.