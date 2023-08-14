Число погибших из-за лесных пожаров на Мауи возросло до 96

В результате лесных пожаров на Мауи (Гавайи) число жертв достигло 96.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные источники.

По данным полиции округа Мауи, по состоянию на вечер воскресенья «подтверждено 96 смертельных случаев».

Пожар в Лахайне стал «самым смертоносным в США за последние 100 лет». По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, в городе было разрушено более 2,2 тыс. строений.

Количество пропавших без вести остаётся неизвестным.

Ущерб от пожаров на гавайском острове Мауи оценивается в $6 млрд.