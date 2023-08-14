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Число погибших из-за лесных пожаров на Мауи возросло до 96

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В результате лесных пожаров на Мауи (Гавайи) число жертв достигло 96.
Число погибших из-за лесных пожаров на Мауи возросло до 96
  • AFP
  • © Yuki IWAMURA

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные источники.

По данным полиции округа Мауи, по состоянию на вечер воскресенья «подтверждено 96 смертельных случаев».

Пожар в Лахайне стал «самым смертоносным в США за последние 100 лет». По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, в городе было разрушено более 2,2 тыс. строений.

Количество пропавших без вести остаётся неизвестным.

Ущерб от пожаров на гавайском острове Мауи оценивается в $6 млрд.

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