Число погибших из-за лесных пожаров на Мауи возросло до 96
- AFP
- © Yuki IWAMURA
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные источники.
По данным полиции округа Мауи, по состоянию на вечер воскресенья «подтверждено 96 смертельных случаев».
Пожар в Лахайне стал «самым смертоносным в США за последние 100 лет». По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, в городе было разрушено более 2,2 тыс. строений.
Количество пропавших без вести остаётся неизвестным.
Ущерб от пожаров на гавайском острове Мауи оценивается в $6 млрд.