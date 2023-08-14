Ущерб от пожаров на Гавайях оценили в $6 млрд

Губернатор американского штата Гавайи Джош Грин заявил, что ущерб от пожаров на гавайском острове Мауи оценивается в $6 млрд.

Его заявление приводит CNN.

Грин также отметил, что в результате пожаров были разрушены или повреждены около 2,2 тыс. построек.

Ранее на Гавайях был объявлен режим ЧС из-за природных пожаров. Сообщалось, что число жертв возросло до 93.