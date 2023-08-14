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В ФСВТС заявили, что Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона соблюдает графики поставок систем С-400 Индии.
В ФСВТС заявили, что Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Соответствующее заявление он сделал в ходе военно-технического форума «Армия-2023».

«Изготовление зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» ведётся по графику. Поставку... предполагается завершить в согласованные сроки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

14 августа в России начал работу девятый ежегодный международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию на выставке представят около 1,5 тыс. российских и иностранных участников, а посетители смогут увидеть более 28 тыс. экспонатов.

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