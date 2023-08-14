Экс-помощник Трампа Болтон: политика Байдена оттягивает поражение Украины
Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена», — сказал Болтон.
По его словам, Вашингтон должен пересмотреть стратегию в вопросе поставок вооружений, а также оказания санкционного давления.
Ранее Болтон допустил, что Трамп в случае победы на выборах выведет США из НАТО.
Также, по его словам, разговоры о вступлении Украины в НАТО — это пустая трата времени.