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Экс-помощник Трампа Болтон: политика Байдена оттягивает поражение Украины

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Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что политика, проводимая администрацией американского лидера Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение Киева.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена», — сказал Болтон.

По его словам, Вашингтон должен пересмотреть стратегию в вопросе поставок вооружений, а также оказания санкционного давления.

Ранее Болтон допустил, что Трамп в случае победы на выборах выведет США из НАТО.

Также, по его словам, разговоры о вступлении Украины в НАТО — это пустая трата времени.

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