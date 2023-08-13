В Нигере около военной базы Франции проходит акция в поддержку вывода французских сил
Присутствующие скандируют антифранцузские и пророссийские лозунги, они намерены регулярно проводить мирные акции до тех пор, пока солдаты Франции не покинут страну.
Также на месте находятся силовики, французских военных не видно.
Ранее в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности.
В МИД России заявили, что вооружённое вторжение в Нигер может привести к затяжному конфликту в стране.