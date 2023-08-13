Президент Сербии Вучич заявил, что не подпишет ни одного закона в поддержку ЛГБТ

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что не намерен подписывать ни одного закона в поддержку ЛГБТ-сообщества, пока он является президентом страны.

Об этом Вучич сказал в эфире телеканал TV-Pink.

«В Сербии, пока я являюсь президентом, я не подпишу ни единого закона или ещё чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола, кроме мужского и женского», — подчеркнул глава государства.

Вучич добавил, что также не намерен подписывать закон о легализации однополых браков, поскольку Сербия является страной, выступающей за традиционные ценности.

По словам сербского лидера, Европейский союз оказывает на Белград давление из-за подобных решений.

В сентябре прошлого года в столице Сербии состоялось многотысячное шествие в защиту традиционных ценностей.