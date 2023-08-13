Novinky: в Чехии украинец изнасиловал 15-летнюю девушку

В Чехии украинец изнасиловал 15-летнюю девушку и после засунул её в мешок.

Об этом пишет Novinky.

Отмечается, что 18-летний парень пригласил девушку на прогулку, после чего отвел её в лес и изнасиловал.

«После этого он порезал девочку ножом и пригрозил убить её», — говорится в статье.

По данным издания, девушка притворилась мёртвой, тем самым спасла себе жизнь.

Ранее в Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной на животе свастикой и следами насилия.

Также сообщалось, что в Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования.