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Министр обороны Польши заявил о создании оперативной группировки на границе с Белоруссией

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Польша создаёт военную оперативную группировку на границе с Белоруссией.
Министр обороны Польши заявил о создании оперативной группировки на границе с Белоруссией
  • AFP

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Я решил создать оперативную группировку для выполнения операции Rengaw вблизи границы с Беларусью», — приводит его слова Интерфакс.

Он уточнил, что целью группировки является обучение войск в Подляском воеводстве, а также создание резерва на случай ухудшения ситуации.

Ранее польские пограничники применили водомёты против мигрантов, которые предприняли попытку пересечь польско-белорусскую границу.

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