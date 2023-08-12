Министр обороны Польши заявил о создании оперативной группировки на границе с Белоруссией
- AFP
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«Я решил создать оперативную группировку для выполнения операции Rengaw вблизи границы с Беларусью», — приводит его слова Интерфакс.
Он уточнил, что целью группировки является обучение войск в Подляском воеводстве, а также создание резерва на случай ухудшения ситуации.
Ранее польские пограничники применили водомёты против мигрантов, которые предприняли попытку пересечь польско-белорусскую границу.