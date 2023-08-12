Васнецов назвал сокращение дипмиссии России в Молдавии недружественным шагом

Сокращение количества сотрудников посольства России в Молдавии является недружественным шагом со стороны властей Кишинёва.

Об этом заявил российский посол Олег Васнецов в комментарии агентству Sputnik Moldova.

«Значительное сокращение персонала диппредставительств Российской Федерации расцениваем как беспрецедентно недружественный шаг молдавских властей», — заявил Васнецов.

По его словам, российская сторона продолжит начатые в предшествующие годы культурно-образовательные, спортивные, военно-мемориальные проекты.

Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.

В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва.