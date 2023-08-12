Васнецов назвал сокращение дипмиссии России в Молдавии недружественным шагом
- АГН «Москва»
Об этом заявил российский посол Олег Васнецов в комментарии агентству Sputnik Moldova.
«Значительное сокращение персонала диппредставительств Российской Федерации расцениваем как беспрецедентно недружественный шаг молдавских властей», — заявил Васнецов.
По его словам, российская сторона продолжит начатые в предшествующие годы культурно-образовательные, спортивные, военно-мемориальные проекты.
Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.
В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва.