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Представитель президента Нигера: гражданское общество страны поддерживает мятежников

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Гражданское общество Нигера поддерживает мятежников, которые свергнули президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил его представитель, ответственный по вопросам коммуникации и информации Революционного фронта за суверенитет Африки Ибрагим Салису.
Представитель президента Нигера: гражданское общество страны поддерживает мятежников
  • Gettyimages.ru

Об этом Салису рассказал в беседе с РИА Новости.

«Приход этих военных к власти — благо для нас, мы поддерживаем военных», — сказал собеседник агентства.

Он также раскритиковал введённые в отношении мятежников санкции со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), назвав их «бесчеловечными».

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.

Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.

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