Представитель президента Нигера: гражданское общество страны поддерживает мятежников
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Об этом Салису рассказал в беседе с РИА Новости.
«Приход этих военных к власти — благо для нас, мы поддерживаем военных», — сказал собеседник агентства.
Он также раскритиковал введённые в отношении мятежников санкции со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), назвав их «бесчеловечными».
Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.
Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.