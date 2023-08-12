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Times: в Британии из школьной программы убирают недостаточно толерантные книги

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Школы в Великобритании исключают из программы по литературе классические произведения, которые кажутся им недостаточно толерантными.
Times: в Британии из школьной программы убирают недостаточно толерантные книги
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The Times.

«Школы убирают из списков литературы классические романы и книги, отмеченные наградами, стремясь «деколонизировать и разнообразить» учебные программы», — говорится в публикации.

Так, одна из школ изъяла из учебной программы повесть лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека «О мышах и людях». Руководство объяснило решением тем, что в книге усиливаются негативные стереотипы, а также содержатся расистские высказывания.

Ещё одна британская школа исключила из программы книгу «Моя сестра живёт на каминной полке» Аннабель Питчер.

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