Times: в Британии из школьной программы убирают недостаточно толерантные книги
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Об этом пишет газета The Times.
«Школы убирают из списков литературы классические романы и книги, отмеченные наградами, стремясь «деколонизировать и разнообразить» учебные программы», — говорится в публикации.
Так, одна из школ изъяла из учебной программы повесть лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека «О мышах и людях». Руководство объяснило решением тем, что в книге усиливаются негативные стереотипы, а также содержатся расистские высказывания.
Ещё одна британская школа исключила из программы книгу «Моя сестра живёт на каминной полке» Аннабель Питчер.