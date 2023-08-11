Узнать больше

Медведев обратился к Киеву после слов Дуды о дешёвой борьбе с Россией за счёт украинцев

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о дешёвом способе бороться с «российским империализмом» за счёт украинских военных.

В своём аккаунте в Twitter российский чиновник привёл цитату Дуды, который сказал: «Прямо сейчас российский империализм можно остановить дёшево, потому что американские солдаты не гибнут».

«Эй вы, в Киеве! Во что бы то ни стало, восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они просто животные», — продолжил Медведев.

Сам Дуда ранее отметил, что если бы Украина была принята в НАТО сейчас, польским солдатам пришлось бы завтра же ехать на фронт. Он признал, что не хотел бы принимать такое решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить