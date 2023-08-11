Медведев обратился к Киеву после слов Дуды о дешёвой борьбе с Россией за счёт украинцев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о дешёвом способе бороться с «российским империализмом» за счёт украинских военных.

В своём аккаунте в Twitter российский чиновник привёл цитату Дуды, который сказал: «Прямо сейчас российский империализм можно остановить дёшево, потому что американские солдаты не гибнут».

«Эй вы, в Киеве! Во что бы то ни стало, восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они просто животные», — продолжил Медведев.

Сам Дуда ранее отметил, что если бы Украина была принята в НАТО сейчас, польским солдатам пришлось бы завтра же ехать на фронт. Он признал, что не хотел бы принимать такое решение.