Дуда признал, что не хотел бы отправлять солдат на Украину в случае её членства в НАТО

Если бы Украина была принята в НАТО сейчас, польским солдатам пришлось бы завтра же ехать на фронт, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он признал, что не хотел бы принимать такое решение.

Об этом Дуда заявил по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

«Если бы Украина сегодня стала полноправным членом НАТО, следует предположить, что в тот же или на следующий день она попросила бы о запуске пятой статьи, то есть о коллективной обороне. И если бы альянс повёл себя так, как должен в этой ситуации, то нам пришлось бы отправить наших солдат на фронт, как и всем остальным странам НАТО.

Польским солдатам пришлось бы ехать на фронт. Мне как президенту не хотелось бы принимать такое решение», — цитирует Дуду ТАСС.

Он добавил, что вступление Украины в НАТО теоретически выгодно Польше, потому что это «перенос границы в восточном направлении», но нельзя забывать, что Украина «в два раза больше Польши».

«Сейчас невозможно принять Украину в НАТО на полных правах», — констатировал президент республики.

Глава канцелярии польского президента Павел Шрот ранее заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после «хорошего завершения войны», то есть победы над Россией.