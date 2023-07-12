Дуда признал, что не хотел бы отправлять солдат на Украину в случае её членства в НАТО
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Об этом Дуда заявил по итогам саммита альянса в Вильнюсе.
«Если бы Украина сегодня стала полноправным членом НАТО, следует предположить, что в тот же или на следующий день она попросила бы о запуске пятой статьи, то есть о коллективной обороне. И если бы альянс повёл себя так, как должен в этой ситуации, то нам пришлось бы отправить наших солдат на фронт, как и всем остальным странам НАТО.
Польским солдатам пришлось бы ехать на фронт. Мне как президенту не хотелось бы принимать такое решение», — цитирует Дуду ТАСС.
Он добавил, что вступление Украины в НАТО теоретически выгодно Польше, потому что это «перенос границы в восточном направлении», но нельзя забывать, что Украина «в два раза больше Польши».
«Сейчас невозможно принять Украину в НАТО на полных правах», — констатировал президент республики.
Глава канцелярии польского президента Павел Шрот ранее заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после «хорошего завершения войны», то есть победы над Россией.