В Белом доме заявили, что кризис в Нигере можно преодолеть при помощи дипломатии

Власти Соединённых Штатов исходят из того, что кризис в Нигере может быть урегулирован мирным путём при помощи политико-дипломатических средств.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы всё ещё считаем, что дипломатия — это лучший путь, что применять здесь следует прежде всего её», — цитирует его ТАСС.

Кирби отметил, что Вашингтон по-прежнему концентрирует внимание на дипломатических усилиях по разрешению ситуации.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Африки, посол в отставке кандидат экономических наук Евгений Корендясов и директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов спрогнозировали в беседе с RT, как будет развиваться ситуация в Нигере на фоне возможности начала операции по военной интервенции в страну.