Евросоюз обслуживает интересы Соединённых Штатов в отношении поддержки Украины и нанесении ущерба России.

Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Европейский союз практически полностью обслуживает интересы Соединённых Штатов в этой политике в отношении Украины, да и по всем остальным направлениям. Здесь уже трудно провести грань в деятельности НАТО и Европейского союза», — заявил он в интервью телеканалу Al-Qahera News, опубликованном в YouTube-канале посольства.

Келин отметил, что ЕС и НАТО «слились вместе с политикой» США с целью нанесения наибольшего ущерба России.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не приносят результата.