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Посол Келин: ЕС стал полностью обслуживать интересы США в нанесении ущерба России

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Евросоюз обслуживает интересы Соединённых Штатов в отношении поддержки Украины и нанесении ущерба России.
Посол Келин: ЕС стал полностью обслуживать интересы США в нанесении ущерба России
  • © РИА Новости / Алекс Макнотон

Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Европейский союз практически полностью обслуживает интересы Соединённых Штатов в этой политике в отношении Украины, да и по всем остальным направлениям. Здесь уже трудно провести грань в деятельности НАТО и Европейского союза», — заявил он в интервью телеканалу Al-Qahera News, опубликованном в YouTube-канале посольства.

Келин отметил, что ЕС и НАТО «слились вместе с политикой» США с целью нанесения наибольшего ущерба России.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не приносят результата.

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