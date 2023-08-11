Кирби допускает продолжение боевых действий на Украине в 2024 году

Вашингтон не исключает, что боевые действия на территории Украины будут продолжаться и в следующем году. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что в связи с этим американская администрация готова обратиться к конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи украинским войскам.

«И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это — надлежащий объём, который надо запрашивать», — передаёт ТАСС слова Кирби.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс направить ещё $13,1 млрд на дополнительную военную помощь для Украины. Кроме того, он запросил у конгресса выделить $2,3 млрд для украинских войск по линии Всемирного банка.