Кирби допускает продолжение боевых действий на Украине в 2024 году
- AP
Он отметил, что в связи с этим американская администрация готова обратиться к конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи украинским войскам.
«И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это — надлежащий объём, который надо запрашивать», — передаёт ТАСС слова Кирби.
Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс направить ещё $13,1 млрд на дополнительную военную помощь для Украины. Кроме того, он запросил у конгресса выделить $2,3 млрд для украинских войск по линии Всемирного банка.