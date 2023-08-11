Посол Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине
Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Никаких мирных инициатив в Лондоне не рассматривают и рассматривать не хотят», — заявил он в интервью телеканалу Al-Qahera News, опубликованном в YouTube-канале посольства.
По его словам, Лондон стремится к лидерству в накачивании киевского режима вооружением.
Ранее спецназ Великобритании завершил обучение около 1 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины проведению десантных операций на малых катерах и лодках.