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WSJ: Египет сопротивляется требованиям США начать отправлять оружие на Украину

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США пытаются заставить Египет начать поставлять вооружение украинским войскам, Каир продолжает сопротивляться.
WSJ: Египет сопротивляется требованиям США начать отправлять оружие на Украину
  • РИА Новости

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным газеты, Египет якобы сначала планировал отправить ракеты России, но отказался от этого под давлением американских властей.

«Американские чиновники, среди которых министр обороны Ллойд Остин, попросили Египет вместо этого поставлять оружие Украине, стремясь помочь украинскому правительству преодолеть нехватку боеприпасов», — пишет издание.

В публикации говорится, что с такой просьбой Остин обратился во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире в марте. Тогда «лидеры Египта были уклончивы», после этого Вашингтон не раз обращался с призывом отправить ВСУ оружие.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $2,3 млрд на нужды Украины по линии Всемирного банка.

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